Espanya esclafa Grècia en el seu debut al Mundial femení

Waterpolo

14.07.2019 | 17:08

La selecció espanyola femenina de waterpolo, amb tres jugadores del CN Terrassa, ha golejat Grècia per 14 a 4 en la seva estrena al Mundial de Corea del Sud. El partit era transcendent pel futur dels dos equips en la primera fase de la competició. El CN Terrassa compta en aquesta selecció amb la presència de la terrassenca Paula Leitón a més de Bea Ortiz i Pili Peña. Espanya ha sentenciat l'encontre amb un parcial de 6 a 1 en un primer quart perfecte del conjunt de Miky Oca. Paula Leitón ha marcat un gol i Pili Peña ha fet dos.

Pel que fa al torneig de waterpolo beach, present al Mundial per primera vegada, Espanya s'ha assegurat la presència a la final després de guanyar els dos primers partits per 17 a 10 amb Australia i 21 a 16 amb la Xina. El seu rival pel títol seran els Estats Units. La portera del CN Terrassa Sandra Domene és una de les components de la selecció.