El podi europeu, l'objectiu

Hockey. Campionat d'Europa sots-21

Redacció

13.07.2019 | 12:32

València acull des d'avui el Campionat d'Europa sots-21 de hockey, tant en categoria masculina com femenina. Les seleccions espanyoles parteixen amb l'objectiu de classificar-se per les semifinals i lluitar per les medalles.La selecció femenina serà la primera a debutar. Serà avui, a les 8 del vespre, amb França. L'equip dirigit per Jordi Alastrue competeix en el grup "A" a la primera fase. Té com a rivals les seleccions de Rússia, Holanda, Irlanda i França. En el grup "B" competiran Alemanya, ...