El Jabac rebrà la visita del Zaragoza en la primera jornada de Lliga

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

13.07.2019 | 04:00

El Jabac de Terrassa debutarà a la lliga de Divisió d'Honor juvenil rebent la visita a Can Jofresa del Real Zaragoza, equip que aquesta temporada jugarà la UEFA Youht League com a guanyador de la Copa de Campions juvenil de la temporada passada. La competició arrencarà el dia 8 de setembre. A la segona jornada del campionat, els egarencs es desplaçaran al camp de la Damm, l'equip que va pujar juntament amb el Jabac de Lliga Nacional a la Divisió d'Honor. Entre els partits més destacats del campionat, cal destacar que a la quarta jornada l'equip dirigit per Edu Mota visitarà el camp de l'Espanyol. Un altre dels plats fots de la temporada, l'enfrontament amb el FC Barcelona, serà el que tancarà la primera volta el 15 de desembre al camp de l'equip barcelonista. Per tant, el Jabac clourà la Lliga a casa rebent la visita del Barça el 12 d'abril. A part d'aquests equips, el campionat de Divisió d'Honor al grup tercer comptarà amb la participació de Lleida, Nàstic de Tarragona, Atlético Villa-Carlos, San Francisco, Girona. Huesca, Cornellà, Mallorca, Europa, Stadium Casablanca i CD Ebro. El Jabac afrontarà el repte de lluitar per la permanència amb un equip basat en jugadors formats al mateix club. Toni Calvo, del Cornellà, i Juanma Gómez, del Deportivo, han estat els dos darrers fitxatges que ha fet el conjunt local.