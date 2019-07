Holanda guanya el Mundial "C" a Terrassa

Hoquei patins

13.07.2019 | 22:41

La selecció d'Holanda s'ha proclamat campiona del món "C" d'hoquei patins en golejar per 0 a 8 Bèlgica en la final del torneig que s'ha disputat aquest dissabte al pavelló de la Maurina de Terrassa. Holanda, amb els germans catalans Cèsar i Eric Vives, ha estat molt superior al seu rival i no ha tingut problemes per aconseguir la medalla d'or. Tres gols de Cèsar Vives han deixat un 0 a 3 al marcador a la mitja part. El jugador català ha fet el 0 a 4 al començar la segona part i el seu germà Èric ha establert el 0 a 5. Holanda ha ampliat la diferència fins al 0 a 8 definitiu. La medalla de bronze ha estat per l'Uruguai, que ha batut l'Índia per 4 a 0.