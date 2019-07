Futbol. Tercera Divisió

13.07.2019 | 04:00

El CP San Cristóbal ha fitxat el davanter Éric Zárate, que arriba al club de Ca n'Anglada procedent del Prat amb qui aquesta temporada ha aconseguit l'ascens a Segona "B". Amb aquesta incorporació, Oliver Ballabriga dona per tancada una plantilla amb la qual aspira a no patir problemes per aconseguir la permanència a Tercera Divisió. El San Cristóbal ha fet dotze fitxatges en un procés de profunda renovació després ...