Bèlgica i Holanda juguen avui la final

Hoquei patins. World Roller Games

Redacció

13.07.2019 | 04:00

Les seleccions de Bèlgica i Holanda disputaran aquest vespre la final del Campionat del Món "C" d'hoquei patins, després de sumar la victòria en els dos casos ahir a la darrera jornada de la primera fase del torneig que es disputa al pavelló municipal de la Maurina dins dels World Roller Games. Bèlgica va sentenciar el grup "B" després de superar Nova Zelanda per 8 a 2. Per la seva banda, Holanda no va tenir cap problema per ...