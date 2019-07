El representant de Dani Olmo el veu fora d'Espanya

Futbol

Josep Cadalso

12.07.2019 | 12:49

Juanma López, representant del futbolista terrassenc Dani Olmo, ha manifestat aquest divendres a la cloenda del campus solidari promogut pel jugador, que veu el seu futur més a fora d'Espanya que un equip de la Liga. Malgrat que dijous es va produir una reunió amb l'Atlético de Madrid per parlar de la transferència d'Olmo al club matalasser, l'ex internacional espanyol considera que hi ha clubs de fora del país més ben posicionats. La setmana vinent estan previstes reunions amb Manchester United, Tottenham i Bayern de Munic, clubs que s'han interessat pèl sots-21 espanyol."No sabem encara on jugarà Dani la temporada vinent. És molt important la decisió que es prengui i en aquests moments el veig més fora d'Espanya que aquí", ha dit.