Li obren les portes del Wanda Metropolitano a Dani Olmo

Futbol

Josep Cadalso

12.07.2019 | 04:00

El futur del jugador terrassenc Dani Olmo està més a prop de l'Atlético de Madrid després de la bona sintonia mostrada per ambdues parts en la reunió que van mantenir ahir a la capital d'Espanya per negociar el possible traspàs del futbolista del Dinamo de Zagreb. Els representants del davanter van mantenir un encontre amb els dirigents del club matalasser que pot ser decisiu pel futur d'Olmo. Malgrat les conclusions positives de la trobada, encara no ...