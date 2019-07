Holanda ja és gairebé finalista

Hoquei patins. World Roller Games

12.07.2019 | 04:00

La selecció d'Holanda ja té gairebé assegurada la seva presència a la final del Campionat del Món "C" d'hoquei patins que es disputa al pavelló municipal de la Maurina a Terrassa, dins dels World Roller Games. El combinat holandès va guanyar ahir per 20 a 2 Macau i es manté invicte al capdavant de la classificació. Un empat avui amb la Xina seria suficient per assegurar-se el primer lloc del grup "B", una fita ...