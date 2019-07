Éric Zárate, nou jugador del San Cristóbal

Futbol. Tercera Divisió

12.07.2019 | 18:32

El CP San Cristóbal ha fitxat el davanter Éric Zárate, que arriba al club de Ca n'Anglada procedent del Prat amb qui aquesta temporada ha aconseguit l'ascens a Segona "B". Amb aquesta incorporació, Oliver Ballabriga dona per tancada una plantilla amb la qual aspira a no patir problemes per aconseguir la permanència a Tercera Divisió. El San Cristóbal ha fet dotze fitxatges en un procés de profunda renovació després d'una primera campanya exitosa a la categoria.

Zárate té 23 anys i aquesta temporada ha disputat 26 partits amb el Prat, 7 d'ells com a titular. A més ha intervingut en cinc encontres del "play off". Ha marcat tres gols. Aquesta era la seva primera temporada al Prat, després de dos anys al Santfeliuenc. En la primera temporada en aquest equip va jugar 29 partits i va marcar 3 gols. En la segona, també va intervenir en 29 partits i va fer 10 gols. Abans havia jugat a l'Atlético Albacete i en la seva etapa formativa va passar pels equips inferiors del Jabac.