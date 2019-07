El Club Egara va celebrar el sopar de final de temporada esportiva

Entitats

12.07.2019 | 04:00

El Club Egara va celebrar a les seves instal·lacions del Pla del Bon Aire, el sopar de final de temporada 2018-19. Durant l'acte es van lliurar 39 distincions a persones i entitats que col·laboren amb l'entitat. En aquest sentit, cal destacar el Trofeu Paco Dinarès in Memòriam, que aquest any va ser per l'Anna Torrella Marcet. La placa al soci d'honor va correspondre Salvador Salvatella. També es van lliurar les plaques especials, que aquesta temporada han ...