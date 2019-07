Ballart reitera el suport del nou equip de govern al Mundial de hockey

Hockey

Josep Cadalso

12.07.2019 | 12:39

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha reiterat el compromís del nou equip de govern de l'ajuntament per apostar per la candidatura de la ciutat a ser la seu del Campionat del Món de hockey de 2022 en categoria masculina. Ballart es va entrevistar la setmana passada amb el president de la Federació Espanyola, Santi Deó, en relació a aquest tema i va quedar clar que el full de ruta no ha sofert cap variació. Ballart ha recordat que hi ha un pacte de ciutat en aquest sentit, signat pels grups municipals i els clubs de hockey. "Estem compromesos i ara cal veure el grau de compromís d'altres institucions com Generalitat i Diputació", ha assenyalat l'alcalde. "És una gran oportunitat per una ciutat amb una gran capacitat d'organització. Seria molt rellevant que el Mundial es fes a Terrassa. No cal veure-ho només com a un esdeveniment esportiu sino com una oportunitat per la ciutat, que pugui suposar una actualització de l'Àrea Olímpica, tant en la millora de l'estadi com per la construcció d'un aparcament a la zona.".