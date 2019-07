Terrassa acull els millors equips juvenils

Waterpolo. Campionat d'Espanya juvenil

Redacció

11.07.2019 | 04:00

El CN Terrassa organitza des de divendres fins diumenge el Campionat d'Espanya juvenil de waterpolo. Prenen part en el torneig els tretze millors equips espanyols de la categoria. La competició es va presentar ahir per part del directiu i delegat de la secció de waterpolo del CN Terrassa, Carlos Rodríguez, i de l'entrenador de l'equip juvenil, Eduard Vera.El CN Terrassa ha quedat enquadrat en el grup "C", en què tindrà com a rivals el Canoe i el ...