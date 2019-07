Iván Zarco i Airina Guillén, guanyadors de la Cursa de Ca n'Anglada

Atletisme

11.07.2019 | 04:00

Iván Zarco, del CA Canovelles, i Airina Guillén, de Los Martes con Dios, van ser els guanyadors de la Cursa Popular de Ca n'Anglada. Sobre una distància de 5 quilòmetres, Zarco va signar un temps de 16'33". En l'apartat masculí, la segona posició va ser per Redouan Rouaz, a deu segons de diferència, mentre que Lahcen Harbil, del I Run With Leiva, va acabar tercer amb 17'11". Pel que fa a la prova femenina, Airina Guillén va fer una marca de 20'35". La segona plaça va ser per Susanna Cabratosa, de l'UE Matadepera, amb 23'12", i Eva Cantero, del Altafit Terrassa, va ser tercera amb 23'50". En la cursa infantil, Mario García va er primer en el capítol masculí i Aroa Jiménez va guanyar en el femení.