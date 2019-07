El cinquè Mundial de la seva trajectòria

11.07.2019 | 04:00

Llorenç Álvarez Caballero (Terrassa, 18 de novembre de 1995) va començar a patinar al CN Terrassa a l'edat de 5 anys. Al club egarenc, entrenat per Clemente Cerezo, va acumular títols en categories formatives. Al 2015 va fitxar pel CPA Ripollet, on entrena amb Janet Ruiz. Aquest any ha estat campió de Catalunya i subcampió d'Espanya en una de les seves millors temporades. Al llarg de la seva carrera ha aconseguit tres plates i un bronze als Campionats de Catalunya i una plata i tres bronzes més a escala estatal. En les seves anteriors participacions en Campionats del Món, va ser sisé al 2018 i al 2017, vuitè al 2016 i seté al 2015. Als Europeus, la seva millor classificació va ser el cinquè lloc el 2017 a Roana (Itàlia).