Bona sintonia entre l'Atlético de Madrid i els representants de Dani Olmo

Futbol

Josep Cadalso

11.07.2019 | 18:04

Els representants del jugador terrassenc Dani Olmo, que milita al Dinamo de Zagreb croat, s'han reunit aquest dijous a Madrid amb dirigents de l'Atlético de Madrid en relació al possible traspàs del jove davanter al club matalasser. La trobada s'ha desenvolupat en un bon clima i amb bona predisposició per les dues bandes per arribar a un acord. El club madrileny s'ha volgut posicionar després de l'interès manifest de clubs com Tottenham, United i Bayern de Munic. Un cop posades les bases de la negociació amb els representants del jugador terrassenc, ara els dirigents madrilenys hauran de buscar un acord amb el Dinamo de Zagreb, que demana uns 40 milions d'euros pel traspàs. A més la setmana vinent està previst que els representants de Dani Olmo viatgin a Anglaterra i a Munic per escoltar les propostes dels equips que han manifestat un major interès en el fitxatge.