Carla Escuert renova amb l'equip femení del CN Terrassa

Bàsquet

11.07.2019 | 04:00

El base terrassenc Albert Oliver ha fitxat pel Coosur Real Betis de la Liga ACB. Oliver té 41 anys d'edat i a les darreres temporades ha jugar al Gran Canaria, arribant a ser internacional absolut amb Espanya al 2017. El jugador terrassenc signa una extensa carrera a la màxima categoría del bàsquet estatal, on ha passat per clubs com Manresa, València, Estudiantes, Joventut i Gran Canaria els darrers sis anys. El Betis guanya experiència a la seva plantilla amb aquest fitxatge d'un jugador que ha guanyat una Supercopa d'Espanya i que ha estat subcampió de la Copa del Rei i de la Eurocup. A la darrera temporada ha jugar 34 partits, amb 5 punts i 2,7 assistències de mitjana.

El CN Terrassa ha confirmat la renovació de la jugadora Carla Escuert de cara a la temporada vinent a Primera Catalana. Escuert, pivot de 23 anys, va arribar al club aquesta temporada procedent del Campus Promete de Logronyo. La sabadellenca, amb experiència a Lliga Femenina 1 i Lliga Femenina 2, va disputar el passat mes de gener el partit AllStar de la Copa Catalunya Femenina. Abans, el club egarenc s'hi havia assegurat la renovació d'Anna Vidal, Marta Piñol, Valentina Nieves, Andrea Morillo, Laia Riudavets, Berta Martín, Anna Garcia, Maria Amposta, Marta Dinarès, Maria Olmo i Eva Garcia.