Títol espanyol júnior per Clàudia Villalba

Gimnàstica. Campionat d'Espanya

10.07.2019 | 04:00

La gimnasta terrassenca Clàudia Villalba, del Gimnàstic Terrassa, s'ha proclamat campiona d'Espanya júnior. El campionat s'ha celebrat a València en les seves diferents categories, destacant l'èxit egarenc a l'apartat júnior, ja que la seva companya Clara Navarro va finalitzar en la tercera posició del concurs general. A més, Villalba va aconseguir tres medalles més per aparells: va fer or en salt i terra i plata en barra. Per la ...