Gómez i Bota, campions del Torneig San Fermín infantil per parelles

Pilota a mà

10.07.2019 | 04:00

El jugador del CN Terrassa Genís Gómez, fent parella amb Czarek Bota, de Casa de los Navarros, va adjudicar-se el títol infantil en el Torneig San Fermín de Pilota a Mà per parelles. Gómez i Bota van batre la parella de Casa de los Navarros integrada per Jan Blanca i Pol Calduch a la final per 18 a 12. El CN Terrassa va comptar amb tres representants més en aquesta competició, els sèniors Nil Gómez, que va ser semifinalista en Segona Categoria, i José Félix Gómez "Ávila", que va caure en la fase classificatòria, i el cadet Héctor Pulido, que va perdre en semifinals.