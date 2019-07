Fernando Chamorro i Lucia Prado, guanyadors del 1.000 clandestí

Atletisme

10.07.2019 | 04:00

S'ha disputat la setzena edició del ja tradicional 1.000 clandestí,. Els participants van ser convocats a la plaça de Can Roca per escalfar en direcció als carrers de Matadepera on es va fer aquesta cursa. Fernando Chamorro, de Los Martes con Dios, va ser el guanyador masculí amb un temps de 2'48". Juan Manuel Vico va ser segon amb 2'49" i Josep Muncunill tercer amb 3'01". En categoria femenina, Lucía Prado, de la UAT, es va imposar amb un temps de 3'09", quatre segons per sota de la marca que ella mateixa va fer l'any anterior. Montserrat Estany, del CN Terrassa, va ser segona amb 3'15" i Airina Guillén, de Los Martes con Dios, tercera amb 3'20".