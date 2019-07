David López, reforç pel centre del camp

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

10.07.2019 | 04:00

El Terrassa FC ha completat el seu centre del camp amb el fitxatge del jugador de 22 anys David López, que arriba al club egarenc procedent del Santfeliuenc on ha jugat les dues darreres temporades. Abans ho havia fet a Primera Catalana al Sant Ildefons. David López ha estat el futbolista escollit per reforçar aquesta línia després que no es tanqués l'arribada de Martí Soler. Està previst que el club egarenc faci oficial avui aquesta ...