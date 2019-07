Albert Oliver jugarà la propera temporada al Betis

Bàsquet

10.07.2019 | 16:34

El base terrassenc Albert Oliver ha fitxat pel Coosur Real Betis de la Liga ACB. Oliver té 41 anys d'edat i a les darreres temporades ha jugar al Gran Canaria, arribant a ser internacional absolut amb Espanya al 2017. El jugador terrassenc signa una extensa carrera a la màxima categoría del bàsquet estatal, on ha passat per clubs com Manresa, València, Estudiantes, Joventut i Gran Canaria els darrers sis anys. El Betis guanya experiència a la seva plantilla amb aquest fitxatge d'un jugador que ha guanyat una Supercopa d'Espanya i que ha estat subcampió de la Copa del Rei i de la Eurocup. A la darrera temporada ha jugar 34 partits, amb 5 punts i 2,7 assistències de mitjana.