Doblet del Barcino al Campionat d'Espanya

Tennis. Yellow Cup

Redacció

09.07.2019 | 04:00

El CT Barcino es va proclamar campió d'Espanya cadet per equips, tant en categoria masculina com femenina. La competició s'inscriu en la Yellow Cup que organitzà l'Atlètic Terrassa per vuitè any a les instal·lacions de Can Salas. En l'apartat masculí, l'equip barceloní s'imposà el CT València per 3 a 2. Pel que fa a la competició femenina, el Barcino va superar el CE Laietà a la final per 2 a 0. És el ...