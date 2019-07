Un derbi femení per començar la Lliga

09.07.2019 | 04:00

Un derbi entre el CN Terrassa i el CN Sabadell a la piscina de l'Àrea Olímpica obrirà la Lliga a la Divisió d'Honor femenina el dia 5 d'octubre. El partit serà especial donat que el CN Terrassa ha fitxat aquesta temporada tres jugadores procedents del Sabadell com ara Paula Leitón, Olga Domènech i Bea Ortiz, i es perfila com un dels rivals directes del CN Sabadell a la zona alta del campionat. La segona jornada de Lliga també serà de la màxima exigència ja que l'equip terrassenc visitarà la piscina del CN Sant Andreu, un altre dels rivals més potents de la Lliga i d'on prové Pili Peña. La Lliga masculina començarà el 28 de setembre i el CN Terrassa debutarà a casa amb el CN Barcelona, l'equip que el va eliminar a les semifinals del "play off" aquesta darrera temporada. Els egarencs jugaran a la piscina del CN Sant Andreu en el seu primer desplaçament de la temporada. El primer derbi amb el CN Sabadell serà a la cinquena jornada a la piscina de l'Àrea Olímpica. El CN Terrassa tancarà la Lliga a casa amb el Navarra.