Adrià López, nou jugador del primer equip del San Cristóbal

Futbol. Tercera Divisió

09.07.2019 | 04:00

El futbolista Adrià López Burgos s'ha convertit en nou jugador del CP San Cristóbal. És l'onzè fitxatge del conjunt de Ca n'Anglada per la temporada vinent, en què la plantilla d'Oliver Ballabriga ha fet un salt de qualitat i on el seu objectiu tornarà a ser aconseguir la permanència a la categoria com ha fet aquest any.

Adrià López té 19 anys i prové de l'equip juvenil del Gimnàstic de Tarragona, amb qui ha jugat a la Divisió d'Honor. Anteriorment havia jugat al juvenil del Gimnàstic de Manresa. Aquesta darrera temporada ha participat en 26 partits de Lliga i no ha marcat cap gol en el campionat. Pot jugar al centre del camp i a la mitja punta.

Adrià López s'afegeix a la llista de fitxatges fets fins ara pel San Cristóbal: Óscar Oliver (Manacor), Carlos García (Prat), Joel Sánchez (Granollers), Ricki Calamardo (Viladecans), Ruy Gama (Júpiter), Xavi Múrcia (Jabac), Gerard del Río (Jabac), Ramon Suárez (Martinenc), Óscar Sierra (Vilafranca) i Mario Cantí (Sants).