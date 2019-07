Primers partits dels World Roller Games a Terrassa

Hoquei patins

07.07.2019 | 21:54

El pavelló municipal de la Maurina a Terrassa ha acollit els primers partits del Mundial "C" d'hoquei patins que forma part dels World Roller Games. En el grup "A" de la competició, Bèlgica ha golejat la Xina Taipei per 1 a 4 en el primer partit del campionat. Per la seva banda, el Japó ha batut Nova Zelanda per 6 a 2 i l'Uruguai ha superat Àustria per 4 a 3 en el partit més igualat de la jornada. En el grup "B", format per cinc equips per la renúncia de Mèxic, Macau ha derrotat la Xina per 14 a 0, mentre que Holanda ha guanyat la Índia per 15 a 6.

Dilluns es juga la segona jornada amb aquests partits: Uruguai - Nova Zelanda a les 10; Àustria - Bèlgica, a les 12; Taipei - Japó a les 2 de la tarda; Índia - Macau, a les 4; i Estats Units - Xina, a les 6.