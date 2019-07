"Cal invertir més en esports"

Miguel Ángel Moreno. Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa

Josep Cadalso

06.07.2019 | 04:00

Miguel Ángel Moreno Félix (Ciudad Real, 30 de setembre del 1962) ocupa des de fa unes setmanes la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Terrassa. Un escenari que li resulta nou pel que fa a la gestió política però on se sent còmode per provenir del sector esportiu després de més de 26 anys com a directiu del San Cristóbal i vuit a la presidència de l'entitat.Com van aquests primers dies al capdavant de la regidoria ...