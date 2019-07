"Ha sido el mejor año de mi carrera"

02.07.2019 | 04:00

Jaume Leiva entiende que ha cumplido el mejor año de su carrera deportiva. "He mejorado todas mis marcas, he sido muy regular y no me he lesionado. Soy como Peter Pan, me hago mayor y estoy en mi mejor momento", explicó. "Estoy a punto de hacer 36 años y sigo ganando, haciendo marcas que ni soñaba. Ojalá pueda seguir tres o cuatro años más, estoy disfrutando mucho." De cara al futuro, centra todas sus miradas en la Maratón de Valencia donde la elite de esta distancia buscará las mínimas olímpicas. "El año que viene hay Juegos y Europeo. Ir a Tokio será muy difícil, pero si todo va en buena dirección se puede conseguir. En todo caso, sólo tres atletas puede acudir a los Juegos y hay quienes han estado mejor. En todo caso, no se acaba todo en los Juegos, porque hay un Europeo y un Mundial de media maratón."