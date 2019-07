Marcel Pallarès: "Pudimos atacar en Gallifa"

02.07.2019 | 04:00

El ciclista del Tot Net Terrassa Ciclisme Club Marcel Pallarès fue el vencedor de esta prueba puntuable para la Copa Catalana cadete. "En los primeros kilómetros me he escapado junto a mi compañero Martí Hidalgo. Hemos atacado en el puerto de Gallifa. En una rampa llegando a Castellar he aprovechado la distracción de los ciclistas del Sant Boi para escaparme junto a Oriol Alcaraz. Hemos hecho juntos la última recta, pero nos hemos soltado al final". Pallarès también se escapó el año pasado, pero no logró culminar la fuga. "Llevaba días entrenando con calor y estaba bastante aclimatado. Confiaba en poder ganar, como así ha sido", explicó tras cruzar la meta este ciclista de Olot de 16 años que llegó la temporada pasada al Terrassa Ciclisme Club procedente del Club Ciclista Infantil Olot. En féminas, la victoria fue para la egarense de 14 años, Estefanía Jiménez, del Costa Brava. "Tenía el circuito estudiado, pero no esperaba ganar. Ha sido una carrera dura por el calor. Me he puesto a rueda de los chicos y he aguantar sus ataques", dijo.