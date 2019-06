Dani Olmo se corona campeón de Europa sub-21 y es el MVP de la final

Fútbol

30.06.2019 | 23:00

El futbolista terrassense Dani Olmo se ha proclamado este domingo campeón de Europa sub-21 de fútbol después de que España se haya impuesto a Alemania en la final de la Eurocopa disputada en Udine por 2 a 1. Olmo ha coronado un torneo excepcional al ser elegido el mejor jugador de la final, en la que ha cuajado un partido monumental anotando el segundo gol de España en el minuto 69. El delantero egarense del Dinamo de Zagreb ha aprovechado un rechace del portero a un disparo de Fabián para picar el balón por encima del guardameta y anotar un tanto extraordinario. España se adelantó en los primeros minutos por mediación de Fabián y le tocó sufrir en el tramo final tras el gol de los germanos. Pero la selección se adjudicó el título, el quinto de la historia, en una noche mágica.

"He trabajado mucho para llegar hasta aquí. Gracias al seleccionador y a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí", confesó Dani Olmo al acabar el partido. El futbolista terrassense no jugó el primer partido de esta Eurocopa, el único que perdió España ante Italia, pero en los cuatro posteriores ha disputado los 90 minutos al completo y se ha revelado como uno de los mejores de esta Eurocopa que le puede llevar a alguno de los grandes equipos del fútbol continental.