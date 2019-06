EF Bonaire y Les Fonts disputan hoy en el Olímpic la final de la Copa Vallès

Fútbol

22.06.2019 | 04:00

El Camp Olímpic acogerá hoy a partir de las seis de la tarde la final de la Copa Vallès Occidental Oest, que enfrentará a la EF Bonaire con el Les Fonts. En las semifinales de la competición, el Escola Pia se impuso por 2 a 3 en el campo de la EF Bonaire, pero ha renunciado a disputar la final. El Les Fonts se impuso por 1 a 4 en el campo del Can Trias "B". En cuartos de final, el Escola Pia se deshizo por 3 a 1 del Can Boada, el Les Fonts por 0 a 3 del Rubí "B", el Can Trias "B" por 4 a 1 de la Penya Blaugrana Sant Cugat "B" y la EF Bonaire eliminó al Juventud 25 de Septiembre "B" tras empatar a cuatro e imponerse por 4 a 2 en la tanda de penaltis.