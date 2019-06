Carlos Guzmán no renueva con el Terrassa FC

Carlos Guzmán no renueva con el Terrassa FC

Josep Cadalso

20.06.2019 | 12:06

El centrocampista Carlos Guzmán no continuará la próxima temporada en el Terrassa FC. El jugador ya se lo ha comunicado al club egarense aduciendo razones de tipo deportivo. Guzmán tenía una oferta de renovación encima de la mesa, pero pidió unos días de reflexión antes de decidir al respecto. Y ahora ya ha resuelto que no seguirá en el club egarense, al que llegó hace dos temporadas procedente del Vilafranca. El centrocampista ha completado dos temporadas a un gran nivel en el conjunto egarense, donde se ha distinguido como un jugador fundamental en la idea de juego que implantó Cristian García.

Ahora el Terrassa queda a la espera de resolver la situación del delantero Sergi Arranz, con quien existen negociaciones para renovar su contrato aunque las mismas no han fructificado en base a las diferencias económicas existentes entre las dos partes