Pallàs deja el Terrassa FC y Guzmán medita su futuro

Fútbol. Tercera División

Josep Cadalso

18.06.2019 | 20:56

El defensa central del Terrassa FC Joan Pallàs, no seguirá la próxima temporada en el club egarense en contra de lo que se había anunciado inicialmente. Pallàs tenía un año más de contrato, pero el mismo no se hará efectivo por cuanto el joven futbolista quiere dedicarse a los estudios y a sus ocupaciones laborales. Estas dos tareas y el fútbol suponían una carga de trabajo muy importante que al final le han decidido a aparcar su continuidad en el Terrassa. Pallàs, además, podría trasladarse a Alemania aunque este extremo aún no está resuelto. El jugador egarense de 22 años llegó al Terrassa hace dos temporadas procedente del San Cristóbal. En su primer año jugó 15 partidos y en el segundo lo ha hecho en 32 ocasiones, siendo uno de los futbolistas más utilizados por Cristian García.

Por otra parte, el centrocampista Carlos Guzmán se ha entrevistado este martes con el entrenador de la primera plantilla, Xevi Molist, para abordar su continuidad en el club. Guzmán tiene una oferta de renovación y ha pedido unos días antes de dar una respuesta. El centrocampista no ha querido pronunciarse pero su permanencia en la plantilla egarense parece muy dudosa. El Prat es el equipo que más interés ha demostrado en su fichaje.