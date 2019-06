La mejor marca publicitaria de la ciudad

15.06.2019 | 04:00

Xavi Hernández ha sido un reclamo publcitario inigualable para la "marca Terrassa" desde su irrupción en el fútbol profesional. Su nombre ha ido asociado al de su ciudad natal de forma constante. "Siempre ha sido un orgullo llevar el nombre de Terrassa allí donde he ido. Estoy muy orgulloso de mi ciudad. Casi todos mis amigos son de Terrassa, la familia sigue allí y mi staff será de Terrassa", recuerda. En ese contexto, no descarta colaborar algún día con el Terrassa FC. "Me marché con 11 años, aunque mis hermanos siguieron jugando en el Terrassa y mi padre ha estado siempre muy vinculado. No es una puerta cerrada, me ilusiona ayudar de alguna forma. Siempre quiero lo mejor para el club." .