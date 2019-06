Biosca pide una rectificación

Al presidente del Atlètic, Josep Maria Biosca, no le gustaron nada las acusaciones de Marcet.

Al presidente del Atlètic, Josep Maria Biosca, no le gustaron nada las acusaciones de Marcet.

Hockey. División de Honor

Jordi Guillem

15.06.2019 | 10:40

Al presidente del Atlètic, Josep Maria Biosca, no le sentaron nada bien las acusaciones vertidas contra el Atlètic por Pere Marcet, su homólogo del Club Egara, quien le acusó de negociar a sus espaldas con su centrocampista Vicenç Ruiz, que finalmente ha fichado por el Polo. "Sus declaraciones en el Diari nos sorprendieron mucho. Es muy triste que un club amigo diga públicamente todo eso. No es verdad que el Atlètic haya ido por detrás y de malas maneras. No lo hemos hecho nunca. Marcet faltó ...