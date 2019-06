Xavi Hernández habla en Diari de Terrassa de su nueva etapa como entrenador

Fútbol

Josep Cadalso

14.06.2019 | 19:05

Xavi Hernández prepara su debut como entrenador en el Al Sadd de Qatar después de su retirada como futbolista profesional. En una entrevista que Diari de Terrassa publicará en su edición de este sábado, Xavi repasa su carrera como jugador y explica sus expectativas en el banquillo.

"Yo sólo quería ser profesional y jugar en el Barça, pero he superado mis sueños", manifiesta sobre la etapa finalizada. "He sido muy feliz." Sobre su inicio en los banquillos rodeado de un staff técnico repleto de terrassenses, explica que se siente muy motivado. "El sueño de mi vida ya lo he cumplido. Ahora quiero pasármelo bien, aprender y disfrutar. Si veo que sufro en el banquillo me marcho a casa."

En relación a un futuro como entrenador del Barça, explica que no es el momento de plantear ese escenario. "No me veo preparado para entrenar al Barça. En la vida y en el fútbol hay que respetar los tiempos. Y tampoco se trata de levantar la mano y que me den el banquillo del Barça."