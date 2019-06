08.06.2019 | 04:00

Marcet cuestiona el espíritu de Hockey per Terrassa. "Tenemos un pacto firmado que habla de que no habrá agresiones en los fichajes. Y el Atlètic lo ha incumplido. El domingo me encontré con mi buen amigo Miquel Gasol, padre del entrenador del Atlètic. Le dije que si tocaban a Ruiz, me lo cargaba todo. Hasta entonces no me había llamado nadie del Atlètic para decirme que negociaban con Vicenç. Me llamó el presidente Biosca diciendo que el jugador se ofreció. No podemos ir de la mano con un ...