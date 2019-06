Vicenç Ruiz deja el Egara y ficha por el Polo

Hockey. División de Honor masculina

Jordi Guillem

07.06.2019 | 09:08

El Club Egara sufrirá una importantísima baja la próxima temporada. Se trata del centrocampista Vicenç Ruiz (27 años), que se ha comprometido con el RC Polo de Barcelona para las dos próximas temporadas. El jugador tenía también una oferta por parte del Atlètic, pero ha decidido decantarse por la propuesta del conjunto barcelonés, que está ultimando un último fichaje para cerrar definitivamente su plantilla. Ruiz era una de las piezas fundamentales en el centro del campo del vigente campeón de Liga, un Club Egara al que le costará encontrarle sustituto. Es también uno de los hombres más importantes de la selección española, con la que ha jugado 135 encuentros internacionales. Al jugador de Vacarisses le ha costado tomar la decisión de marcharse del Egara. "Emocionalmente he estado un par de semanas tocado. Yo soy y seré siempre del Egara, pero este tipo de decisiones debes tomarlas con la cabeza más que con el corazón", explicó ayer el internacional. "En estos momentos, la selección española es cada vez más profesional y el nivel de exigencia es también mayor. En lo personal, tenía ganas de probar nuevas experiencias. Y en este sentido, el Polo me ha ofrecido un proyecto tremendamente profesional. Estoy muy satisfecho con la decisión que he tomado y espero aportar todo lo que pueda a mi nuevo equipo", explica Ruiz.

El cuarto egarense

Si hasta ahora el RC Polo tenía tres jugadores egarenses, los internacionales Xavi Lleonart, David Alegre y Roc Oliva, Vicenç Ruiz pasará a ser el cuarto. La confianza que ha depositado en él el técnico egarense del Polo Roger Pallarols ha sido uno de los aspectos fundamentales que le ha llevado a tomar la decisión de cambiar el Egara por el Polo. "Le conozco desde hace mucho tiempo, pero nunca me había entrenado. Todo el mundo me ha hablado siempre bien de él. Es un gran entrenador", comenta. Vicenç Ruiz es uno de los fijos para disputar los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 si la selección española logra clasificarse en el Preolímpico de Valencia. Ha desarrollado toda su carrera en el Egara y desde 2009 milita en el primer equipo. En la campaña 2016-2017 se marchó a Holanda para jugar un año en el HGC de La Haya.