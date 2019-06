Tercera plaza para el Can Parellada en la "final four" disputada en su pista

Básquet, Territorial

04.06.2019

El CB Can Parellada conquistó la tercera posición en la "final four" de la categoría Territorial que se disputó en las instalaciones del pabellón del club egarense. El Can Parellada ya tenía el ascenso en el bolsillo y buscaba cerrar la temporada con un buen papel en esta fase final.Los egarenses perdieron por 64-72 ante el Canyelles en el encuentro de semifinales. La primera parte finalizó con un resultado de 30 a 34 para el ...