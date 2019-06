Máxima implicación entre los catalanes

Hockey

04.06.2019 | 04:00

El seleccionador catalán Oriol Freixa ya esperaba una selección cubana tan combativa como la que se vio el sábado sobre el campo Josep Marquès. "Tienen un juego típicamente latino. Son muy físicos y tremendamente intensos. En la primera parte nos han sorprendido varias veces en defensa, pero al final hemos logrado un resultado óptimo. Lástima que no hayamos podido ofrecer todo nuestro espectáculo. Ellos tienen una forma de defender muy agresiva y están en un gran estado de forma, mientras que los nuestros acaban de terminar la Liga", afirmó. Para Freixa, haber aplicado el esquema táctico de las selecciones inferiores, con dos delanteros y dos pivotes en el centro del campo, pudo haber perjudicado el rendimiento de los catalanes. "Hemos querido jugar con el sistema de las selecciones inferiores. Quiero que sea como un espejo para los más pequeños. Les ha costado coger el esquema táctico. No hemos podido entrenar antes, pero hay que estar muy satisfechos". Lo que más valoró el seleccionador catalán fue la predisposición de todos los internacionales: "Iba llamando uno por uno a los jugadores y todos han venido encantados. Los que no han estado aquí es porque no podían. Eso significa que les hace una gran ilusión. Desde la Federació Catalana estamos muy contentos de tener unos jugadores tan involucrados", dijo Freixa, que ya dirigió a Catalunya en el torneo de Reyes de 2012.