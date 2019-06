Arranz ya tiene la oferta de renovación

Fútbol. Tercera División

04.06.2019 | 04:00

Aunque la planificación de la plantilla estaba muy pendiente de la contratación del nuevo entrenador, algunos aspectos se han ido adelantando durante estos días. El director deportivo, Miquel Ezequiel, ha presentado una oferta de renovación al delantero Sergi Arranz, máximo goleador del Terrassa y segundo del grupo. El club quiere que siga la próxima temporada, pero habrá que ver si las condiciones económicas satisfacen a un futbolista cotizado en la categoría en base a su magnífica aportación realizadora. La operación se presume compleja. También tienen oferta de renovación futbolistas como Ortega, Samu Zapico, Guzmán (a quien el Prat quiere para su próximo proyecto) y Àlex Fernández. De momento se ha confirmado que tanto Coro como Pallàs, con un año de contrato en vigor, seguirán en la plantilla. Yaya también tiene un año de contrato, aunque aún no ha abordado su futuro con Ezequiel. En cuanto a bajas, se han confirmado las de Toledo y Savall. Existen dudas en relación a Dani Sánchez, que no tiene oferta de renovación formal encima de la mesa, y Nils Puchades. Y están pendientes de entrevistarse con el club Sergi Valls, Guti, Serramitja, Adri Díazy Òscar Imaz. En el capítulo de altas, por el momento ninguna novedad definitiva. Existen negociaciones con Adrià Prado, lateral derecho del San Cristóbal, y también están en la agenda futbolistas como Joel Cañaveras, central ex terrassista que ha jugado cedido por el Badalona en el Granollers, y Antonio Pelegrín, centrocampsita del Vilafranca. En todo caso, una vez cerrado el fichaje del nuevo entrenador se entrará de lleno en el apartado de jugadores para configurar la nueva plantilla.