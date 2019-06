Molist muy cerca de ser el entrenador del Terrassa FC

Fútbol. Tercera División

Josep Cadalso

02.06.2019 | 13:19

Xevi Molist esta muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Terrassa FC para la próxima temporada. El club egarense tiene que decidir de forma immediata el sustituto de Cristian en el banquillo. Molist y Nacho Castro eran las opciones que manejaba el consejo de administración y la dirección deportiva. En las últimas horas la candidatura de Molist es la que ha tomado la delantera. Faltan algunos detalles para cerrar la operación que no se presumen definitivos.

Molist ha entrenado al Horta, al que ascendió a Tercera División, y al L'Hospitalet, a quien clasificó para el "play off" en su primera temporada. En la segunda fue destituido pese a tener al equipo situado en plazas de promoción.

Molist, que reside en Terrassa, jugó en dos etapas en el Terrassa con quien disputó mas de 150 partidos. Miguel Angel Lozano, tambien ex jugador del Terrassa, podria ser su segundo.