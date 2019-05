Sergi Enrique y Marc Sallés regresan al Atlètic

Hockey. División de Honor masculina

Jordi Guillem

30.05.2019 | 17:51

El Atlètic está configurando su nueva plantilla de cara a la temporada 2019-2020. El conjunto que entrena Xero Gasol se ha hecho con los servicios de dos exjugadores del club, ambos internacionales y capitanes de la selección española de hockey. Se trata del defensa central Sergi Enrique (31 años) y del centrocampista Marc Sallés (32 años). Enrique dejó el Atlètic en el verano del año 2013 para fichar por el Royal Daring belga, donde permaneció cuatro temporadas. Las dos últimas las ha jugado en el Júnior de Sant Cugat a las órdenes de Roger Pallarols. Sallés, por su parte, jugó la pasada campaña en el Club de Campo madrileño, pero ha decidido volver como tenía previsto tras haber finalizado sus compromisos laborales en Madrid. El club ha contactado también con otro de sus ex, el central Ignasi Torras, que milita actualmente en el Racing Club de Bruselas, aunque por el momento se desconoce su futuro. En el capítulo de bajas, a la ya conocida de Santi Morera (que se retira) hay que añadir tres más. No seguirán en el equipo el defensa holandés Johannes Mooij ni su compatriota, el centrocampista Jaïr van der Horst. También ha causado baja el delantero argentino Alan Andino. La dirección técnica de la entidad de Can Salas sigue trabajando para realizar algún ajuste más a la plantilla.