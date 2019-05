Toca rematar la faena este fin de semana

28.05.2019 | 04:00

El Atlètic tiene un doble "match ball" a favor para asegurarse la permanencia. Le basta con ganar en el Valle de las Cañas el sábado o el domingo. Pese a tener ya un punto en el bolsillo, el técnico Andreu Enrich entiende que habrá que seguir peleando duro en Madrid. "No esperaba un partido tan igualado. El Pozuelo ha hecho un gran encuentro y nos ha puesto las cosas muy difíciles. Nosotras hemos tenido un exceso de presión al principio. Hemos tensionado demasiado a las jugadoras. En los dos últimos cuartos, el juego ha mejorado y hemos tenido más pausa y hemos gozado de ocasiones para ganar, pero ha habido que llegar a los "shoot-outs. Sabemos que esto son finales y siempre toca acabar sufriendo", explicó Enrich. La delantera Maria Gestí volvió a ser, un día más, la mejor jugadora de un Atlètic al que le faltó gol. Ella marcó tanto el gol del empate como el "shoot-out" definitivo. "No hemos sabido aprovechar las oportunidades. Ellas han defendido muy bien y han creado peligro a la contra". Y advierte: "La eliminatoria no ha terminado todavía. Este fin de semana nos tocará volver a sufrir en su campo para salvarnos".