De la canasta a la piscina

Dídac Cobacho Tadeo (Terrassa, 7 de febrero de 1978) no entró en contacto con el deporte a través del agua, sino del básquet jugando en las categorías iniciales del CN Terrassa. Pero a los 11 años se inició en la natación y waterpolo. Empezó jugando de portero y a los 14 años pasó a ser jugador. Actuó en el infantil, juvenil y júnior del CN Terrassa, etapa en la que debutó en el primer equipo. A los 19 años marchó a la Universitat Autònoma para jugar, además de seguir siendo monitor y socorrista en el CN Terrassa. Cobacho empezó entrenando a un equipo prebenjamín en el que actuaban jugadores como David González y Abraham Alcaide a los que después dirigió en el primer equipo. Tras pasar por todas las categorías inferiores, dirigió al senior femenino por espacio de cuatro años. En 2006-07 se integró en el cuerpo técnico del primer equipo con Dani Nart y Jordi Valls. En 2009 asumió el cargo de segundo entrenador hasta la temporada 15-16 en que suplió a Dani Nart como primer entrenador. En su primer año fue cuarto en la Liga regular y semifinalista del "play off" y de la Copa. En la 16-17 acabó tercero en la Liga y semifinalista del "play off". Jugó dos fases de la Euro Cup. En la 17-18 ocupó el tercer lugar en la Liga y fue finalista del "play off" y de la Copa. Jugó una fase de la Champions. Esta temporada ha sido segundo en la Liga y semifinalista del "play off". Ha jugado la Champions y ha sido cuartofinalista de la Euro Cup.