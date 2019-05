Sorteada la primera eliminatoria de la Copa Vallès

Fútbol

23.05.2019 | 04:00

Se ha procedido al sorteo de la primera eliminatoria de la nueva Copa del Vallès Occidental Oest, promovida por la delegación local de la Federació Catalana y destinada a los equipos de Cuarta Catalana. Esa ronda se disputará el 1 de junio y los emparejamientos son los siguientes: Bonaire "A" - Can Boada, Escola Pia - Bonaire "B"; Juventud 25 Septiembre - Can Trias "B"; UE Rubí "C" - PB Sant Cugat; y Les Fonts - San Lorenzo. Se juegan eliminatorias a partido único y en esta primera ronda pasarán los cinco ganadores más los tres equipos con mejor tarjetas para configurar los cuartos de final. La gran final está prevista para el 22 de junio en el Camp Olímpic. Al sorteo acudió el alcalde, Alfredo Vega, y la concejal de Deportes, Eva Candela.