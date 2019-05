Dani Olmo, en el Once de Oro de la cantera española

Fútbol

22.05.2019 | 17:38

El futbolista terrassense Dani Olmo, del Dinamo de Zagreb, ha sido incluido en el Once de Oro de Fútbol Draf't de la temporada 18-19 que premia a las mejores promesas del fútbol español. Después de haber formado parte el año pasado del Once de Plata, Olmo ve recompensada con este premio una magnífica temporada con su equipo y con la selección española sub-21.

Este once formado por las mejores promesas españolas es designado por un grupo de expertos. Dani Olmo ha sido elegido como el mejor media punta de la temporada.

El resto de designados son Dani Martín (Sporting), Pedro Porro (Girona), Marc Cucurella (Eibar), Eric García (Manchester City), Fran Montero (Atlético), Óscar Rodríguez (Real Madrid), Carles Aleñà (FC Barcelona), Ferran Torres (Valencia), Bryan Gil (Sevilla) y Hugo Duro (Getafe)