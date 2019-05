Un Jabac con los deberes hechos cayó goleado con el Cornellà "B"

Fútbol. Liga Nacional juvenil

21.05.2019 | 04:00

El Jabac no se jugaba nada en la última jornada de la Liga Nacional Juvenil y acabó goleado en su visita al Cornellà "B", equipo situado en la zona media de la tabla clasificatoria. Tras conseguir el anhelado ascenso a la División de Honor en la pasada jornada ante el Unificación Bellvitge en el Municipal de Can Jofresa, los de Edu Mota afrontaban esta postrera cita sin ningún tipo de aliciente ya que ni siquiera tenía opciones de lograr una mejor posición. En el minuto 1, lo egarenses ya encajaron un primer tanto. El Cornellà "B" aumentó su ventaja antes del descanso y, en la segunda mitad, consiguió dos tantos más para su cuenta.

UD CORNELLÀ "B", 4

Guiseris (Castelló, m. 46), Sola, Domingo, Sergio Paz, Martín (Antonio, m. 55), Ot Serrano, Gerard, Oriol (Mauri, m. 55), Pablo Ufano (Andy Villar, m. 46), Javi López y Joan González.

UFB JABAC I TERRASSA, 0

Víctor Pareja, Joel Ruiz, Víctor Barrionuevo (Juanda, m. 46), Aladar (Guillem Verdaguer, m. 46), Álex Jiménez, Oriol Verdaguer, Xavi López, Ernest, Eric Bellón (Guitart, m. 55), Vigara y Alfaro.

Árbitro. Marc Oltra Sáez.

Goles. 1-0, minuto 1, Gerard; 2-0, minuto 25, Gerard; 3-0, minuto 49, Ot Serrano; 4-0, minuto 89, Gerard.