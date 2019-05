Keenan: "Le debíamos una a este club"

Hockey. Final de la Liga de División de Honor masculina

Sergi Estapé

19.05.2019 | 20:40

Tres años después de su primera Liga con el Egara, Patricio Keenan volvió a levantar este domingo el trofeo. "La única manera que tenemos de ganar es sufriendo. Cuando el partido está demasiado cómodo lo pasamos mal". El argentino felicitó al club y a sus pupilos. "Le debíamos una a esta afición. Tiene mucho mérito hacer esto con gente sólo de la casa", dijo. No se pronunció en relación a su continuidad. "Ahora quiero disfrutar", zanjó. El centrocampista Pau Quemada, por su parte, comentó: "Para ganar, debes trabajar mucho y nosotros hemos sabido hacerlo". Carlos García Cuenca no pudo despedirse del Polo con un título. "Estoy superorgulloso de la actitud de mis jugadores. No tengo nada que reprocharles. El segundo gol del Egara no ha sido definitivo, pero nos ha pesado", comentó el gallego.