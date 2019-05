El Polo no se fía del Club de Campo

18.05.2019 | 04:00

Carlos García Cuenca cerrará mañana su trayectoria de 7 temporadas al frente del primer equipo del RC Polo, un conjunto con el que ha ganado 4 Ligas, 5 Copas del Rey y ha sido campeón en 6 de las 7 Ligas regulares que ha disputado. Los barceloneses se medirán hoy a las 3.15 de la tarde a un Club de Campo que se ha metido en esta "final four" tras eliminar a domicilio el pasado domingo al vigente subcampeón, el Júnior de Sant Cugat. El preparador gallego quiere despedirse habiendo sumado 10 títulos de 14 posibles, pero advierte que su equipo no se siente nada presionado. "A diferencia de otros torneos, este lo afrontamos con cero presión. Eso es para los otros tres rivales, que todavía no han ganado nada", advierte. Tras recuperar a Xavi Lleonart y David Alegre, las únicas bajas del cuadro barcelonés son Javi Cabot y Tomás Terradas. El entrenador del Polo no se fía en absoluto de un Club de Campo que les derrotó en la fase regular. Desde el otro banquillo, Roberto Gómez prevé un duelo igualado. "Está claro que el Polo es el favorito, pero pelearemos a tope para intentar meternos en la final", explica el madrileño.